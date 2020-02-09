В Роспотребнадзоре рассказали, для чего необходимы карантинные центры

Их основной целью является профилактика распространения инфекции.

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Специалисты Роспотребнадзора объясняют, для чего на территории Челябинской области, а также всей Российской Федерации создают карантинные центры, в которые помещают людей, приехавших из Китайской народной республики.

«Как правило, наши жители наблюдаются на дому. Ежедневно врачи, медицинские работники поликлиник приходят к ним домой, измеряют температуру и смотрят их на предмет выявления респираторных заболеваний. Если это гражданин Китая, на сегодняшний день имеющий вид на жительство, их сейчас размещают в обсерватории, которые открывают везде, по всей территории Российской Федерации. В том числе и на территории Челябинской области их будет несколько», — отмечает начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Есть несколько причин для того, чтобы размещать прилетевших в одном месте: не нужно перевозить медицинский персонал, а также, проще преодолевать языковой барьер, если в карантинный пункт приезжает иностранец.