В Увельском районе появилась «Точка роста»

Дети смогут учиться новому на современном оборудовании.

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«Точку роста» открыли в школе в Увельском районе. Современные технологии позволят детям изучать строение человеческого тела. Такая возможность у детей появилась благодаря очкам виртуальной реальности. Сейчас новинку осваивают учителя.



«Я потратил свой отпуск на это. Пришлось немножко посидеть. Поработать, изучить код, движок. Это шлеп HTC Vive Cosmos. Практически он один из самых лучших. На данный момент. В нем уже встроены все необходимые датчики»,— рассказал учитель Увельской школы № 1 Александр Коледенов.

Кроме большого монитора и шлема виртуальной реальности, в кабинете есть нетбуки, на которых дети могут учиться программировать. Для учеников начальной школы предусмотрены наборы «Лего», а вместо доски и мела установили планшетную стойку. Интерактивным стал и урок ОБЖ, на котором дети изучают травмы и ранения на специальном имитаторе. На оснащение школы потратили более 4 миллионов рублей в рамках национального проекта «Образование»

«Здесь очень хороший результат. Здесь очень хороший коллектив педагогический который конечно сможет все что приоритетно использовать по назначению»,— подчеркнула заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Также замминистра образования проверила капитальный ремонт школы в селе Кичигино. Этим летом в здании заменили полы, обновили раздевалки, сантехнику и 11 учебных кабинетов. Помимо этого покрасили коридоры. Преобразования уже оценили родители учеников.

«Работа была проведена колоссальная. В фойе, в коридоре, который ведет в пищеблок заменены полы. Установлены на втором и первом этажах потолки Армстронг. Выровнены стены»,— отметила директор Кичигинской школы Людмила Киндрешева.

Отметим, за 2 года в эту школу направили 9 миллионов рублей. В 2019 году здесь, по программе «Реальные дела», полностью заменили электрические сети и поставили пластиковые окна. Минувшим летом школу обновили благодаря программе капитального ремонта образовательных учреждений.