Сбербанк поздравил победителей чемпионата по проектному управлению среди школьников

Участники разработали проекты по развитию южноуральских городов.

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В Челябинской области состоялся XI чемпионат по проектному управлению среди школьников на Кубок губернатора «PMCup». В этом году мероприятие прошло в очно-дистанционном формате. За кубок боролись 19 команд из 11 городов Челябинской области. В течение полугода школьники со своими кураторами и наставниками разрабатывали проекты по развитию городов Южного Урала.

148 участников чемпионата сражались за победу в нескольких номинациях: «Лучший социальный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший предпринимательский проект» и другие. Некоторые работы, созданные и защищенные школьниками, воплощены при содействии Сбербанка, который оказал экспертную помощь на этапе разработки, также руководители банка вошли в состав жюри чемпионата. Торжественное закрытие мероприятия прошло в актовом зале Южно-Уральского государственного университета.

«В этом году промежуточная предзащита работ и обсуждение деталей впервые проходили дистанционно, это очень полезный и важный навык для работы в цифровой среде. Мы все вместе учились работать в новом формате. Ценность чемпионата, прежде всего, в возможности разработать и реализовать реальные проекты под руководством опытных руководителей и менеджеров. Сбербанк, как постоянный партнер, уже много лет оказывает финансовую и методологическую поддержку мероприятию, за что вуз выражает руководству банка глубокую благодарность», — подчеркнула Наталья Дзензелюк, доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики промышленности и управления проектами Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ.

Сбербанк оказал финансовую поддержку мероприятию. Победители чемпионата получили ценные подарки, а также дополнительные баллы при поступлении в ЮУрГУ.

«На днях состоялся финал проекта „Лидеры России“. Восемь сотрудников Группы Сбербанк стали победителями конкурса „Лидеры России“, войдя в число лучших управленцев страны. Участие ребят в подобных региональных проектах — это первый и уверенный шаг к громким победам. Я очень рад, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, организаторы этого проекта нашли ресурсы продолжить традицию, и чемпионат состоялся и в этом году», — отметил Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Всего за 11 лет в состязаниях приняли участие более 1800 школьников в составе 400 команд.