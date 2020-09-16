Саженцы и принудительные «добровольные пожертвования» собирали с родителей челябинских школьников

Прокурорская проверка выявила нарушения в образовательных организациях.

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Прокуратура проверила законность использования челябинскими школами денег, полученных от родителей учащихся. Выяснилось, что в одном из лицеев «добровольные пожертвования» тратили на покупку рециркуляторов, в другой школе собирали растения для высадки на территории учреждения.

Проверка показала, что в Многопрофильном лицее 148 с родителей принудительно собирали деньги, которые школа использовала на материально-техническое обеспечение. В том числе, на собранные средства закупали рециркуляторы, которые необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В СОШ 71 организовали сбор саженцев для компенсационной посадки на территории школы. Фактически родители оказывали образовательному учреждению материальную помощь. А в школе 104 с углубленным изучением предметов учащимся не хватило учебников по истории и литературе.

Главе Челябинска и председателю комитета по делам образования внесены представления об устранении нарушений.

«Руководителю МАОУ „Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска“ объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона об образовании при привлечении средств добровольных пожертвований, в отношении директора МБОУ „СОШ № 71 г. Челябинска“ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство)», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Напомним, перед 1 сентября родители учащихся 104 школы пожаловались на нехватку учебников. Классный руководитель сообщила, что на 30 детей в библиотеке есть лишь один учебник литературы, по пять — истории и русского языка и два — по обществознанию. «Первому областному» директор школы Ольга Петрова объяснила, что произошло недопонимание. С проверкой СОШ посетила первый вице-губернатор Ирина Гехт. К началу года все учащиеся были обеспечены необходимыми пособиями.