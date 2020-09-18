Коронавирус нашли ещё у двух южноуральских школьников

По данным Минздрава за сутки заразилось 78 человек.

Послушать 00:00

78 новых случаев заражения коронавирусом, два из которых — у школьников, подтвердилось к утру пятницы, 18 сентября, в Челябинской области. Общее число заболевших за весь период пандемии, по данным регионального Минздрава, увеличилось до 15 769 человек.



«Больных COVID-19 — 2 947 человек. За прошедшие сутки выписаны 28 человек. Всего 12 339 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 566 152. За прошедшие сутки — 4203 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Три человека с коронавирусом скончалось за прошедшие сутки в Челябинской области. У всех COVID-19 был выявлен как сопутствующее заболевание, а самым молодым из погибших стал 48-летний мужчина с легочно-сердечной недостаточностью.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: ишемический инфаркт, коронарный атеросклероз, ковид сопутствующий — пациент, 70 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; гипертоническая болезнь, сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 48 лет»,— добавили представители Минздрава.

Отметим, в регионе по-прежнему работает режим повышенной готовности. Его продлевали до воскресенья, 20 сентября. Пока неизвестно, сохранится ли он дальше или будет отменён. Также в регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах.