В Челябинской области больницу залило кипятком

ЧП произошло из-за обрушения на крыше.

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Сегодня в сети появились фотографии затопления в районной больнице в селе Долгодеревенское Челябинской области. Редакция сайта «Первый областной» связалась с представителями медицинского учреждения и узнала, как обстоят дела в учреждении.

Оказалось, затопление произошло в минувший понедельник. На крыше чердака произошло небольшое обрушение и повредило обводку отопления. Горячая вода сразу же побежала на третий, второй и частично первый этажи.

«Затопило в основном технические помещения, на данный момент они закрыты. Система отопления уже восстановлена, а вот саму проблему устранить достаточно сложно, поскольку крыша довольно не новая. Единственное, само перекрытие третьего этажа от дождя не страдает, просто так получилось, что ущерб понесла центральная труба. В здание попало немного воды, в основном всё лилось наружу»,— прокомментировал сайту «Первый областной» главный врач районной больницы Владимир Самохвалов.

На сегодняшний день в здании проходят необходимые работы, ведутся переговоры с различными организациями с целью предупреждения подобной ситуации в будущем. В результате ЧП никто не пострадал.

В пресс-службе администрации села Долгодеревенское сайту «Первый областной» подтвердили происшествие и добавили, что все работы по устранению и предотвращению ЧП проведены.