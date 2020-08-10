Жильцы клубного поселка под Челябинском «уплыли» после дождя

Бегущая по стенам вода оставила непригодными для жилья ряд квартир.

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От потопа пострадали жители клубного посёлка «Привилегия», находящегося рядом с Челябинском. Сильные осадки, которые прошлись над городом в выходные, стали причиной затопления ряда квартир.



Бегущую по стенам воду и затопленные полы сняли на видео читатели сайта «Первый областной», проживающие в посёлке. Они рассказали, что стали жертвами аж двух подтоплений, которые произошли в минувшие пятницу и воскресенье. Их причиной стали сильные дожди.

«Было два потопа, в пятницу и в воскресенье, два сильных дождя, и у нас из канализации полилась вода в квартиру. Мы живём на первом этаже. У нас пострадала полностью вся квартира. Грубо говоря, от момента начала течи воды до момента полного устранения прошло 2 часа»,— рассказала сайту «Первый областной» жительница посёлка «Привилегия».

По словам одной из жительниц, они уже связывались с управляющей компанией. Сегодня, 10 августа, к пострадавшим от потопа должны приехать представители застройщика, которые оценят ущерб.

«Мы связывались с управляющей компанией, после этого с нами связался застройщик, который хочет прийти на разговор. Проблема не только в материальном ущербе, ещё и в том, что где-то надо жить»,— пожаловалась читательница сайта «Первый областной».

Женщина также рассказала, что за время, которое шёл дождь, квартира была затоплена практически полностью. Сейчас остро стоит не только денежный, но и жилищный вопрос.

«Мы находимся в квартире, но у нас уже нет пола, потому что под ним была вода, стоят тепловые пушки, которые сушат воздух, тут невероятно находиться»,— отметила женщина.

Жители «Привилегии» хотят привлечь к проблеме внимание губернатора Челябинской области. Они считают, что областному правительству необходимо взять застройку на контроль.