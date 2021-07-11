В Усть-Катаве проходят обкатку закупленные для Челябинска трамваи

10 вагонов должны поставить в южноуральскую столицу до 1 сентября 2021 года

В Усть-Катаве проходят обкатку трамваи, которые поставят в Челябинск. Сегодня, 11 июля, обкатку прошел трамвай с заводским номером 00446, рассказали в сообществе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте»

«Первый вагон из партии текущего года для Челябинска (71-623-04 зав. № 00446) проходит обкатку в Усть-Катаве. Обкатку второго вагона планируют провести 11-12 июля. И к середине июля отправить оба вагона в Челябинск. Поставка в количестве не менее 10 штук с даты подписания контракта по 01.09.2021 года включительно»,— говорится в посте.

Напомним, в апреле этого года подвели итоги аукциона на поставку в Челябинск 30 трамваев. Победителем стала компания ООО «Торговый дом СТМ» из группы «Синара». Начальная цена контракта составляла 1,065 млрд рублей, однако компания снизила ее до 1,059 млрд рублей. Средства на закупку 30 трамваев направят из областного бюджета. Не менее 10 трамваев должны поставить в Челябинск до 1 сентября. Остальные вагоны — до 29 декабря 2021 года. Известно, что максимальная вместимость одного вагона составит 150 пассажиров. Трамваи будут частично низкопольными, односекционными, с системой видеонаблюдения, Wi-Fi, разъемами для зарядки смартфонов и другими удобствами.