В Усть-Катаве построят хоккейный корт за 300 миллионов рублей

Спортивный объект откроется осенью 2023 года

Администрация Усть-Катава ищет строительную компанию для возведения крытого хоккейного корта с искусственным льдом. Спортивный объект будет находиться на улице Автодорожной между пятым и шестым микрорайонами. Корт планируется открыть в 2023 году, указано в документации аукциона на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 293,2 млн рублей. Средства предоставят из бюджета Челябинской области. Проект разработала челябинская компания «Эксперт-Проект». Положительное заключение Госэкспертизы получено летом этого года.





Согласно документации, корт возведут на участке площадью 15 тыс. кв. м. Общая площадь застройки — 3,5 тыс. кв. м. Спортивное сооружение должно состоять из двух частей: самого корта в каркасно-тентовом варианте и двухэтажного административного здания. На первом этаже будут находиться гардероб, касса, кафе на 24 места, санузлы, прокат коньков, ледовая арена, судейские, тренерская, раздевалки с душевыми, медпункт. На втором этаже оборудуют кабинеты, спортивный зал, инвентарную комнату. Срок проведения строительно-монтажных работ — с 1 марта 2022 года до 31 октября 2023 года.





Отметим, что с просьбой построить хоккейный корт жители Усть-Катава обращались к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он поддержал создание спортивного объекта. В конце августа глава региона дал поручение начать строительство. В начале сентября Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа внесло изменение в бюджет в связи с поступлением субсидии из областной казны на возведение корта.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 24 сентября. Аукцион проведут 27 сентября.