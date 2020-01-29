В Усть-Катаве дедушка купил внукам собственного пони

Лошадку назвали Малибу, и она катает всю детвору в округе.

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В Усть-Катаве любящий дедушка приобрел для своих внуков пони. Лошадку назвали Малибу, теперь она радует всю окрестную детвору. Маленькие сани, на которых Малибу катает детей, украшены светодиодной лентой, поездка для малышей — настоящий праздник.

«Как-то внуки просили отвести их в парк, чтобы они покатались на лошадке. Идти не хотелось, и я пообещал купить им свою лошадь. Пришлось исполнять обещание. Мы долго ее выбирали, ездили в Челябинск, купили в Кусе в прошлом году», — рассказывает хозяин Малибу Андрей Калинин.

Семилетняя внучка Андрея Калинина Варвара ездит на Малибу верхом. Дед посадил ее, и она сразу поехала. Девочке нравится ухаживать за лошадкой, а пони как раз необходимо много гулять, чтобы не набирать вес.

«За месяц она съедает тюк сена. Еще ее хочется накормить повкуснее, на месяц мы покупаем ей около 6 килограмм яблок и столько же моркови, даем ей овес», — рассказывает Андрей Калинин.

Детишек на пони в парке он катает за символическую цену. Средства идут на то, чтобы содержать Малибу.