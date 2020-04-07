В Управлении по труду и занятости рассказали, кто из безработных получит в апреле 15 тысяч рублей

Увеличенное за счет регионального бюджета пособие станет подспорьем в трудное время.

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Сегодня, 7 апреля, состоялась пресс-конференция с начальником главного управления по труду и занятости Челябинской области Владиславом Смирновым и руководителем Центра занятости населения Челябинска Еленой Чибук. Алексей Текслер накануне анонсировал, что безработные, состоящие на учете в ЦЗН, получат увеличенное пособие в апреле 2020 года. К федеральной выплате будет сделана региональная надбавка, таким образом, она увеличится до 15 тысяч рублей.

Владислав Смирнов отметил, что начислять увеличенные пособия пока планируют только в апреле, продлить срок могут только при подписании губернатором дополнительного распоряжения.

«При этом требуется 60 дней официальной работы в 2020 году. С перерывами или сплошными днями - не важно. Главное, чтобы был зарегистрирован факт 60-дневной работы в этом году», — подчеркнул Владислав Смирнов.

Считаются также и общественные работы. Главное, чтобы они были зарегистрированы в трудовой книжке. Поэтому каждый случай индивидуален и его надо разбирать со специалистами Центра занятости.

А всем, кто уже встал на учет, приходить во время ограничительных мер в службу занятости не нужно — инспектор свяжется с таким безработным по телефону.

Отметим, что существует сайт госинспекции по труду, куда нужно обращаться, если возникли проблемы с работодателем: онлайнинспекция.рф.

Также напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с режимом самоизоляции, коронавирусом и многим другим: 8-800-201-41-88.

Полную запись брифинга со всеми вопросами и ответами можно посмотреть на сайте 1obl.tv