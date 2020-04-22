До 33 тысяч безработных прогнозируется в Челябинской области к концу апреля

Более 2,5 тысяч человек уже получили повышенные пособия.



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Около 33 000 безработных ожидается в Челябинской области к концу апреля. На текущий момент в регионе зарегистрировано 29 000 людей без постоянного места занятости. Свежие цифры по безработице объявил сегодня, 22 апреля, губернатор Алексей Текслер.



«Коротко по ситуации на рынке труда: у нас сегодня зарегистрировано безработных порядка 29 000 человек. Минимальный уровень был в начале марта это было порядка 23 000 человек. Наш прогноз к концу апреля — 33 000 человек без работы»,— сказал Алексей Текслер.

Рассказал губернатор и о том, как обстоят дела с выплатами соответствующих пособий. По словам Алексея Текслера, сейчас региональная доплата синхронизируется с федеральной, а её получили уже более 2 600 человек.

«Мы синхронизируем наши действия с федеральным постановлением относительно пособий по безработице в рамках тех решений, которые озвучивал президент. Теперь право на повышенный размер пособия будут иметь граждане, потерявшие работу после 1 марта, мы этот формат полностью синхронизировали. Также продлили на три месяца наши региональную доплату по федеральному пособию, эти решения тоже приняты, документу подписаны. По количеству людей: сегодня более 2 600 человек уже получили выплату и соответствующие доплату, в основном это те, кто по состоянию на начало месяца стоял на учёте», — заявил глава региона.

Напомним, сумма региональной и федеральной выплаты составит 15 000 рублей. Для её получения необходимо встать на учет по безработице в центр занятости населения. Она будет начислена автоматически.