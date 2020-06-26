В уголовное дело вылились нарушения при строительстве ФОКа с искусственным льдом в Южноуральске

Представители местной администрации подозреваются в халатности.

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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Южноуральска при расходовании бюджетных средств в ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Ущерб составил более 5,2 миллионов рублей.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где в следственном отделе по городу Южноуральск СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, в период с 2017 по 2019 год неустановленный сотрудник местной администрации осуществил приемку работ по контракту с ООО «Стройтранссоюз» по завышенной стоимости. Кроме того, подрядчику оплатили работы, за которые ранее деньги получила другая коммерческая организация.