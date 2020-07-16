В Челябинской области продолжается строительство домов для переселенцев с ветхоаварийного жилья

До конца года новые объекты появятся в Верхнем Уфалее и Новосинеглазово.

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Три пятиэтажки для переселенцев из ветхоаварийных домов возведут в Верхнем Уфалее. Их построят до конца этого года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба минстроя региона. Кроме того, для 79 челябинских семей в Новосинеглазово строят дома по программе переселения.



Строительством на обоих проектах занимается «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». Вернеуфалейские пятиэтажки будут располагаться на улице Строителей, 40 в, и на улице Чекасина, 10. Как отметили представители фирмы, работы над объектами не прекращались даже во время пандемии.

«К домам проложили необходимые сети, при этом сохранив уютный сосновый бор и несколько взрослых деревьев прямо на территории стройплощадки. Сдача квартир запланирована на ноябрь 2020 года, они рассчитаны на переселение 172 семей из аварийных домов. Говоря о важности объекта, стоит понимать, что в три новостройки удастся расселить жителей 19 аварийных домов»,— рассказали представители АО «ЮУ КЖСИ».

В Челябинске, в поселке Новосинеглазово, «ЮУ КЖСИ» продолжает работу по улице Станционной. Там обещают поставить 9-этажный дом на месте снесённых бараков. Объект должны передать в собственность уже в декабре этого года.

«В летне-осенний период запланировано озеленение двора, обустройство парковки, установка детской площадки и оборудования для воркаута. Новые квартиры с чистовой отделкой, сантехникой и электрической плитой получат 79 семей, в частности, жители аварийных домов. В 2019 году ЮУ КЖСИ также по национальному проекту „Жилье и городская среда“ сдала дом в Копейске по улице Ленина, 41. На месте заброшенной фармацевтической фабрики появилась новая десятиэтажка. Переехать из аварийного жилья в новые просторные квартиры смогли 80 семей»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минстроя области.

Отметим, благодаря программе переселения из аварийного жилья в 2020-2021 годах новые квартиры в Челябинской области получат около трех тысяч жителей старых домов в 15 муниципалитетах. Среди них Верхний Уфалей, Копейск, Кыштым, Миасс, Златоуст, Карабаш, Магнитогорск, Троицк, Усть-Катав, Челябинск, а также Катав-Ивановский, Пластовский, Саткинский, Троицкий и Увельский районы.