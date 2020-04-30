На невыполненное строительство спорткомплекса на Южном Урале потратили 65 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинской области должностные лица превысили полномочия при строительстве спортивного объекта. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«В период 2018-2019 годов должностные лица Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выходя за пределы должностных полномочий, совершили действия по оплате невыполненных работ и фактически непоставленного оборудования на объекте «Физкультурно-оздоровителеный комплекс Регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца „Уральская Молния“, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме 65 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Отметим, что накануне, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль заверил южноуральцев, что, несмотря на некоторые проблемы, спортивный объект все-таки будет достроен.