В Академ Riverside строят школу на 1 100 мест

Объект планируется закончить в 2022 году.

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В Челябинске идёт строительство школы на 1 100 мест. Новое учреждение появится в микрорайоне Академ Riverside и станет там первым. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области, школа возводится по программе «Стимул» федерального проекта «Жильё».



«Строительство инфраструктуры субсидирует государство для развития жилищного строительства. „Стимул“ помогает застройщикам уменьшить финансовые издержки и строить объекты быстро и качественно. Школа будет достроена уже в 2022 году», — рассказали «Первому областному» в правительстве региона.

По данным Минстроя России, в программе «Стимул» участвуют 52 региона и возводится 186 объектов. Кассовое исполнение программы составляет 19% от общего объема выделенных средств в 27,8 миллиарда рублей, или 5,2 миллиарда.

Добавим, 1 сентября этого года в Челябинске открылась самая большая школа в УрФО. Образовательный центр № 5 в микрорайоне Парковый разделён на три корпуса. В нём учится более 2 000 детей. Весь проект обошёлся в 1,5 миллиарда рублей.