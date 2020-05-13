Доставка суши в Челябинске использовала в рекламе символику Великой Победы

Законность действий ресторана будет проанализирована.

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Как только не заманивают покупателей сервисы доставки в период пандемии. Используют все возможности рекламы своего товара. Но некоторые совсем заходят за крайности. Один из челябинских ресторанов доставки использовал в рекламном посте символику Великой Победы.

Реклама распространялась в соцсетях. Многих возмутило, что к информации о сете роллов с названием «Победа» было прикреплено изображение георгиевской ленты.

«56 роллов за 790 рублей — это Победа!», — говорилось в информации о товаре.

И данное объявление было выставлено прямиком накануне празднования Дня Победы. И челябинское УФАС не оставило без внимания действия ресторана доставки.

«Сейчас Челябинское УФАС России анализирует указанную рекламу доставки популярного блюда японской кухни на наличие признаков нарушения Закона о рекламе», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что согласно ч. 6 ст. 5 «Закона о рекламе» в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.