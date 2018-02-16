/ Инвестпроект на 20 миллиардов привезут в Верхний Уфалей

Соглашение, по которому реализуют проект, подписал губернатор.

Экономическое чудо Верхнего Уфалея продолжается. На Инвестфоруме в Сочи город, обладающий с недавних пор статусом опережающего развития, получил инвестпроект на 20 миллиардов рублей. Обеспечит это соглашение о сотрудничестве, заключенное между правительством Челябинской области, Фондом развития моногородов и Торговым домом «КейЭсПи Стил».

Подписи под соглашением поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, и генеральный директор Торгового дома «КейЭсПи Стил» Вячеслав Мальцев. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Участие в нем принимают главы регионов РФ, представители ведущих организаций страны, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. На форуме презентуют потенциал России в инвестиционной и экономической сфере. Борис Дубровский рассказал на Инвестфоруме о строительстве ледовой арены в Озерске, пообещал обеспечить детей чебаркульских военных местами в детсадах, а также заключил меморандум о сотрудничестве с Внешэкономбанком и «Агентством стратегических инициатив».