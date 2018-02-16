Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.36 -0.23 70.65 -0.02
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Инвестпроект на 20 миллиардов привезут в Верхний Уфалей

Инвестпроект на 20 миллиардов привезут в Верхний Уфалей

Соглашение, по которому реализуют проект, подписал губернатор.
сегодня в 18:06
  |  Общество

Экономическое чудо Верхнего Уфалея продолжается. На Инвестфоруме в Сочи город, обладающий с недавних пор статусом опережающего развития, получил инвестпроект на 20 миллиардов рублей. Обеспечит это соглашение о сотрудничестве, заключенное между правительством Челябинской области, Фондом развития моногородов и Торговым домом «КейЭсПи Стил».

Подписи под соглашением поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, и генеральный директор Торгового дома «КейЭсПи Стил» Вячеслав Мальцев. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Участие в нем принимают главы регионов РФ, представители ведущих организаций страны, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. На форуме презентуют потенциал России в инвестиционной и экономической сфере. Борис Дубровский рассказал на Инвестфоруме о строительстве ледовой арены в Озерске, пообещал обеспечить детей чебаркульских военных местами в детсадах, а также заключил меморандум о сотрудничестве с Внешэкономбанком и «Агентством стратегических инициатив».

Общество
Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился
29.12.2017
Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился
Общество
«Уфалейский трикотаж» даст старт развитию Верхнего Уфалея в статусе ТОСЭР
26.12.2017
«Уфалейский трикотаж» даст старт развитию Верхнего Уфалея в статусе ТОСЭР
Общество
8-классника из Верхнего Уфалея наградят за спасение тонущего друга из водоема
28.11.2017
8-классника из Верхнего Уфалея наградят за спасение тонущего друга из водоема
Общество
Аккумулятор для электрической «Лады Весты» выпускают на заводе Верхнего Уфалея
28.11.2017
Аккумулятор для электрической «Лады Весты» выпускают на заводе Верхнего Уфалея
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Продавец в Ленинском районе Челябинска повторно продала алкоголь ребенку
сегодня в 19:52
Продавец в Ленинском районе Челябинска повторно продала алкоголь ребенку
Происшествия
80-летний пенсионер отдал мошенникам более полумиллиона рублей
сегодня в 19:41
80-летний пенсионер отдал мошенникам более полумиллиона рублей
Происшествия
Пассажиры маршрутки пострадали в массовом ДТП с автомобилем горбольницы
сегодня в 18:50
Пассажиры маршрутки пострадали в массовом ДТП с автомобилем горбольницы
Культура
Сказка «Последний богатырь» получит продолжение
сегодня в 18:15
Сказка «Последний богатырь» получит продолжение
Общество
Православные южноуральцы готовятся к Прощеному воскресенью
сегодня в 18:10
Православные южноуральцы готовятся к Прощеному воскресенью
Общество
Инвестпроект на 20 миллиардов привезут в Верхний Уфалей
сегодня в 18:06
Инвестпроект на 20 миллиардов привезут в Верхний Уфалей
Общество
Пожарные вышли на спасение гибнущих рыб в Озерске
сегодня в 17:58
Пожарные вышли на спасение гибнущих рыб в Озерске
Происшествия
Массовое ДТП с маршруткой и медслужбой произошло в Челябинске
сегодня в 17:55
Массовое ДТП с маршруткой и медслужбой произошло в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна