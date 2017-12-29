/ Уровень безработицы в Верхнем Уфалее сократился

Больше 1 тысячи человек нашли новую работу в 2017 году.

По итогам 2017 года уровень безработицы сократился в Верхнем Уфалее. Сейчас, в конце декабря 2017 года, этот показатель составляет 7,8%, что меньше показателя начала месяца на 0,6%. За 12 месяцев в Верхнеуфалейском городском округе трудоустроено 1 тысяча 57 безработных граждан. Стабилизации ситуации на рынке труда способствовало открытие новых предприятий.

Каждый такой проект — шаг к снижению уровня безработицы в Верхнем Уфалее. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, месяц назад город стал территорией опережающего развития, а теперь в федеральный реестр резидентов ТОСЭР включили «Уфалейский трикотаж». Предприятие создаст 10 рабочих мест для уфалейцев, а затем производство планируют расширить. Борис Дубровский отметил, что каждый такой проект — шаг к снижению уровня безработицы. В Верхнем Уфалее он самый высокий в регионе.

