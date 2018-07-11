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/ В Верхнем Уфалее нормализовалась ситуация с безработицей

В Верхнем Уфалее нормализовалась ситуация с безработицей

Количество нетрудоустроенных только за полгода уменьшилось на два процента.
сегодня в 08:00
  |  Общество
В Верхнем Уфалее продолжают работу над тем, чтобы нормализовать ситуацию с трудоустройством населения после массовых сокращений с градообразующего предприятия. С каждым месяцем в центр занятости населения обращается все меньше местных жителей. Спасти город помогают новые организации, а также субсидии из средств областного бюджета.

Численность безработных на первое января 2018 года составляла 1134 человека, а на 1 июля 2018 года — 826 человек. В связи с тем, что уменьшается количество безработных, у нас снизился уровень безработицы с 7,9 процента до 5,9. Снижение уровня безработицы идет за счет активной работы центра занятости совместно с администрацией Верхнеуфалейского городского округа. На сегодняшний день трудоустроено 440 безработных, в том числе на новые рабочие места, созданные резидентами округа. — сообщила директор Центра занятости населения в Верхнем Уфалее Альбина Харисова.

Среди предприятий, которые дают городу новые рабочие места — например, ООО «Уфалейский трикотаж» и ООО «Природные ресурсы». Туда устроили 25 человек. Большую поддержку регион получил из областного бюджета. Благодаря субсидиям удается создавать новые рабочие места, куда планируется временно устроить 430 человек.

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