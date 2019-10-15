Ветхое общежитие в Верхнем Уфалее отремонтируют по решению губернатора

Более 45-ти миллионов рублей направят на эти цели из областного бюджета.

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В Верхнем Уфалее до сих пор люди проживают в старом общежитии, которое было построено еще в 1980-х годах. Дом № 12А расположен на улице Ленина. Фундамент здания разрушается, разваливается и фасад. Не лучше картина и внутри: стены давно облюбовал грибок. Жить в таких условиях невозможно, жители давно просят предоставить им другое жилье.

Знаком с этой пятиэтажкой и Алексей Текслер, он осматривал верхнеуфалейский жилой фонд в июле, когда приезжал в город для знакомства. Еще тогда губернатор решил направить в район дополнительные средства для решения проблем с ветхо-аварийным жильем.

Дому на Ленина 12А было уделено отдельное внимание со стороны правительства области, губернатор выделил средства на решение проблем в старом общежитии.

«Из областного бюджета на реконструкцию жилого дома № 12А на улице Ленина предлагается выделить 45,1 миллиона рублей. Из них 12,1 миллиона предназначены на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов, а также на проведение микологического обследования дома», — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Еще 33 миллиона будут потрачены на покупку квартир, которые войдут в маневренный фонд. В них разместятся нынешние жильцы 12-го дома на время проведения работ. Так как провести в здании капитальный ремонт будет возможно при условии, что оно будет пустовать.