В центре онкологии и ядерной медицины Челябинска не осталось больных коронавирусом

Пациенты с симптомами переведены в другое учреждение, в онкоцентре проводят санобработку.

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В областном центре онкологии и ядерной медицины не осталось больных коронавирусом. Все нуждающиеся в лечении были переведены в ОКБ № 2, остальные отправлены домой на самоизоляцию. Прямо сейчас в учреждении проходит выписка последних пациентов, которые пребывали в центре после операции. Об этом сайту «Первый областной» рассказала пресс-секретарь центра онкологии и ядерной медицины Лия Захарова



«На 25 июня в онкоцентре находилось 22 пациента. Это пациенты, у которых ковид отрицательный, но они находились на лечении, нуждались в наблюдении. Всего с коронавирусом было 82 человека. Нуждающиеся в стационаре отправлены в ОКБ № 2, бессимптомные — домой. На пятницу все пациенты из главного корпуса выписываются. Вчера провели санобработку старого корпуса, дезстанция провела уборку», — сообщила Лия Захарова.

Выписанные пациенты находятся на связи с лечащими врачами. Нагрузку областного центра на себя взяли диспансеры Магнитогорска и Копейска.

Вспышка COVID-19 в Челябинском центре онкологии была зафиксирована в понедельник, 22 июня. Инфекцией заразилось 82 человека: 81 пациент и 1 сотрудник. В обстоятельствах произошедшего разбираются прокуратура и Роспотребнадзор, проводятся проверка и эпидрасследование.