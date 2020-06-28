43-летняя женщина с коронавирусом умерла в Челябинской области

Всего за сутки заболело 152 южноуральца.

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152 человека заболели коронавирусом за последние сутки в Челябинской области. Всего в регионе официально зарегистрирован 7291 случай заражения COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3086 человек. Они получают все необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также по звонкам, поступающим на горячую линию»,— рассказали в ведомстве.

Всего в области выздоровели 4022 пациента, из них 72 за последние сутки. 42 пациента переведены в больницы других регионов по месту жительства.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека: хронический пиелонефрит с исходом в нефросклероз, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 43 года; сахарный диабет, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) — пациент, 83 года; хронический лимфолейкоз (ковид сопутствующий) — пациентка, 76 лет»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим продолжают действовать на территории Челябинской области. Носить маску необходимо во всех общественных местах во избежание заражения и дальнейшего распространения коронавируса.