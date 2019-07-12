В центре Челябинске установили «умную» остановку

Она может прокладывать маршрут, фиксировать экстренные ситуации и позвонить в 112.

В центре Челябинска установили «умную» остановку. По согласованию с Администрацией города ее расположили на площади Революции. Сейчас остановка запущена в тестовом режиме, чтобы жители и гости города могли попробовать ей воспользоваться, а после этого дать обратную связь. Основываясь на мнениях челябинцев, остановку будут модернизировать.

«Остановка может строить маршруты, также она фиксирует через камеру видеонаблюдения движение транспорта. Со временем она сможет анализировать видео, а в случае нестандартных ситуаций передавать информацию в соответствующие органы. На ней имеется кнопка экстренной связи, на случай, если человеку стало плохо, он может ее нажать и связаться со службой 112. Также, там есть USB-розетка, чтобы зарядить телефон и бесплатный Wi-Fi», — рассказал для сайта «Первый областной» директор по продуктам и инновациям IT-компании «Интерсвязь» Александр Трофимов.

Всего в Челябинске планируют установить около 300 таких остановок в рамках реализации проекта «Умный транспорт».

