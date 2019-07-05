В Миассе из-за автопробега перекроют движение транспорта

Его организуют в честь 75 лет со дня выпуска первого уральского грузовика.

В городе Миасс Челябинской области состоится празднование 75-летия со дня выпуска первого уральского грузовика. Автозавод «Урал» подготовил для жителей города развлекательную программу, в которую входит автопробег. В нем примут участие автомобили завода, их движение будет сопровождаться исторической справкой. Для того, чтобы колонна свободно прошла по городу, будет перекрыто движение автотранспорта.



«Будет перекрыто движение общественного транспорта по проспекту Автозаводцев от улицы Ферсмана до Лихачёва, с 17:30 до 23:05 часов, до окончания праздничных мероприятий. На период закрытия движения по проспекту Автозаводцев будет организовано движение общественного транспорта по улице 8 Июля. После 23 часов будет обеспечено движение в усиленном режиме», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации Миасского городского округа.

Также, для жителей города будет организована музыкальная программа, для них выступят концертные бригады. Вечер завершится праздничным салютом.



Отметим, что первым уральским грузовиком стал автомобиль «ЗиС-5В», в быту его называли «Захар». Он сошел с конвейера завода в 1944 году.

