В Челябинске будет создано новое предприятие общественного транспорта

Городские власти готовят новую транспортную концепцию.

В Челябинске состоялась первая пресс-конференция временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой. Одним из основных вопросов, которые обсудили на ней, стала новая транспортная концепция, которую уже начали готовить городские власти.

«Общественный транспорт находится в системном кризисе. Предприятия, которые существовали ранее, находятся в процедуре оформления банкротства, существует задолженность перед кредиторами», — рассказала Наталья Котова.

Если имущество предприятий не реализуется на торгах, оно перейдет в пользование муниципалитетом. Ему же, в свою очередь, придется погасить задолженность предприятия.

Для того, чтобы заменить автопарк в городе, будет создано новое предприятие.



«В Челябинск будет закуплено 65 автобусов. Половина из них будет ездить на сжиженном природном газе, а вторая половина на компримированном природном газе. Наша цель — снизить нагрузку на экологию. Но автобусы не должны находиться в собственности предприятия-банкрота. Поэтому будет создано новое предприятие», — подчеркнула врип главы города.

Отметим, что Наталья Котова рассказала, что новая транспортная концепция будет учитывать все факторы работы предприятий, в том числе и движение маршрутных такси, частных перевозчиков и «нелегалов». Она будет разработана так, чтобы люди могли использовать удобный общественный транспорт, а транспортные предприятия не работали себе в убыток.