В центре Челябинска закрыли выход «подземки» на трамвайную остановку

На данный момент в этой части подземного перехода проходят ремонтные работы.

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С сегодняшнего дня в центре Челябинска временно будет закрыт один из выходов подземного перехода в связи с ремонтными работами. Подробнее сообщили в пресс-службе администрации города.

«Внимание! На площади Революции в связи с проведением ремонтных работ закрыт выход из подземного перехода на трамвайную остановку»,— рассказали в мэрии.

Несмотря на это жители города всё равно смогут воспользоваться услугами городского электротранспорта благодаря установленному недавно наземному пешеходному переходу от магазина «Ритм» до трамвайной остановки.

Напомним, как накануне сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, сейчас в подземном переходе с выходом на трамвайную остановку ведутся внутренние работы, и совсем скоро подрядчик приступит к замене металлических ступеней.