Подземные переходы в центре Челябинска продолжают преображаться

На этой неделе работы пройдут на выходе к Музею искусств.

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В центре Челябинска активно ремонтируют подземные переходы. По словам заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева, ремонт перехода с выходом к магазину «Ритм» уже закончен и подрядчик приступает к ремонту других частей подземки.

«Сейчас закрыт переход на Музей искусств, его планируем закончить в течение недели. И готовимся к ремонту перехода с выходом на трамвайную остановку: сейчас ведутся внутренние работы, затем приступим к замене металлических ступеней»,— сообщил Сергей Авдеев.

Напомним, в связи с ремонтом подземных переходов от магазина «Ритм» до остановки городского транспорта оборудовали наземный пешеходный переход. Многие жители Челябинска оценили новинку и уже не раз писали в социальных сетях о том, что было бы неплохо оставить его там навсегда.