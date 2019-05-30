Цирк в Челябинске закрывается на полтора года

Здание обновят к проведению в городе саммитов ШОС и БРИКС.

Челябинский цирк уходит на долгосрочные каникулы. Сейчас в нем завершились гастроли «Шоу слонов», и цирк закроет свои двери для артистов и зрителей на полтора года. За это время обновят не только само здание цирка, но и общежитие для артистов.



В ходе ремонтных работ планируется заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, провести обновление зрительного зала и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. В цирке будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования. Также предусмотрены обновление фасада здания и кровли, благоустроена прилегающая к нему территория. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ФКП «Росгорцирк».

Также будет реконструировано и здание циркового общежития. Его соединят с основным зданием теплым переходом.



Ремонтные работы планируют закончить к концу 2020 года.

