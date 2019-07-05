В центре Челябинска встало движение троллейбусов

Электротранспорт не идет в сторону Тракторозаводского района.

В самом центре Челябинска приостановлено движение троллейбусов. Друг за другом «рогатые» стоят на проспекте Ленина в сторону Тракторозаводского района. Для того, чтобы не опоздать, стоит выбрать другой вид общественного транспорта, поскольку сейчас неизвестно, когда будет восстановлено движение.



«На проспекте Ленина обрыв контактной сети, в районе «Детского мира». Троллейбусы идут до улицы Свободы. Бригада уже ведет работы по ремонту сети, как только поломка будет устранена, движение будет восстановлено», — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь ООО «ЧелябГЭТ» Екатерина Непогодина.

Сейчас троллейбусы едут из ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина и с северо-запада до железнодорожного вокзала.