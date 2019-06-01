/ Плачущего на балконе ребенка спасли сотрудники МЧС в Челябинской области

Соседи решили, что мальчик не может попасть домой.

В Копейске удалось спасти застрявшего на балконе малыша. Ребенок оказался заперт, путь домой отрезала захлопнувшаяся балконная дверь. Так рассказали очевидцы, вызвавшие пожарных. Огнеборцы поднялись к ребенку с помощью автолестницы.

Как выяснилось позже, мальчик мог вернуться в квартиру, а на балкон выбежал из-за испуга.

Я отлучилась из дома на 15 минут. Ребенок зачем то решил открыть входную дверь изнутри, и ключ у него застрял. Он напугался и выбежал на балкон, и стал кричать. Ребенку 7 лет будет в августе. — рассказала мама мальчика Юлия Кукушкина.

Женщина также отметила, что оставляла ребенка на непродолжительное время одного и раньше. В этот раз он сам отказался идти с мамой на улицу. О том, что дело может дойти до вызова сотрудника МЧС, женщина не предполагала.