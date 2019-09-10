Первый фальш-балкон установили на проспекте Ленина в Челябинске

Новые архитектурные элементы появились на фасаде дома, где несколько лет назад произошло обрушение конструкции.

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На фасадной части дома по адресу проспект Ленина, 61 установили первые в городе фальш-балконы, известные также как французские. Новые элементы пришли на замену старым балконам, находившимся в аварийном состоянии.

Французский балкон или фальш-балкон — тип балкона, не имеющий собственной балконной площадки, ограждение устанавливается с фасадной стороны перед дверью.

Корреспондент ОТВ поинтересовался мнением жителей и гостей города о новшестве в городской архитектуре.

«Выглядит вполне приемлемо и очень художественно», — оценила жительница города Екатерина Ананьева

На фасаде появилась первая подобная конструкция, вскоре все срезанные в ходе капитального ремонта балконы, заменят облегченными французскими версиями. Внешний облик здания еще далек от идеала и впереди много работы, но людям нравится новое декоративное решение.

«Если честно, я впервые прохожу здесь за долгое время, и мне кажется, выглядит достаточно симпатично и даже украшает город», — поделился житель Глеб Иванов.

Напомним, в 2015 году с третьего этажа дома № 61 рухнул балкон. Конструкция упала на пешеходную часть проспекта Ленина. В 2018 году с дома сняли статус объекта культурного наследия. Это позволило начать капитальный ремонт фасадной части. Демонтаж разрушающихся опасных балконов начался в январе 2019 года. В скором времени фасад приобретет качественно новый вид.