В центре Челябинска появился новый сквер

В городе продолжаются работы по благоустройству.

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В Челябинске продолжаются работы по благоустройству. В этом году впервые в истории города власти совместили разноуровневое озеленение с архитектурно-художественной подсветкой. И начали, конечно же, с гостевых маршрутов. Фотографии преображённых объектов опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram мэр Челябинска Наталья Котова.

«Так теперь выглядят зелёные островки на въезде в Челябинск со стороны Троицка. Работы ведутся на подъёмах и спусках с автомобильного моста в районе железнодорожного вокзала, на Копейском шоссе, а также в нескольких местах на Свердловском тракте»,— написала мэр.

На улице Цвиллинга, где ранее планировали построить здание и парковки, сделали небольшой сквер. Там теперь и детская площадка, и различные архитектурные формы, и удобные скамейки для отдыха.

«Совместно с губернатором Алексеем Текслером нам удалось не допустить строительства на этом месте. Теперь здесь стало красиво. Приезжайте, гуляйте, уверена, что вам понравится»,— добавила Наталья Котова.

Ранее сайт «Первый областной» писал о том, что архитектурная подсветка деревьев появилась на развязке Дзержинского/Меридиан. Видео можно посмотреть здесь.