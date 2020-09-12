«Год выдался непростым»: с Днем города поздравила челябинцев Наталья Котова

Южноуральской столице исполняется 284 года.

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День города в Челябинске отмечают сегодня, 12 сентября. Мэр Наталья Котова поздравила местных жителей со знаменательной датой.

«Последний год выдался непростым, мы до сих пор окончательно не оправились от пандемии, но пик все-таки прошли и сделали это достойно. Благодаря тому, что мы берегли себя и друг друга, жизнь в Челябинске возвращается в свой привычный ритм», — сказала глава Челябинска Наталья Котова.

По словам мэра, основные задачи, поставленные на этот год, решены. Во всех районах Челябинска появились современные пространства для отдыха, места для прогулок, проведено масштабное озеленение.

Однако Наталья Котова подчеркнула, что намечены новые планы по улучшению жизни в городе, предстоит еще много работы.