Деревья окрасились в разные цвета в центре Челябинска

И это заслуга отнюдь не осени.

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Потрясающий подарок сделал жителям Челябинска ко Дню города Комитет дорожного хозяйства. На одной из развязок в центре города деревья окрасились в разные цвета. Впечатляющими видео поделились в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Сделали архитектурную подсветку деревьев на развязке Дзержинского/Меридиан»,— сообщили в администрации города.

В тёмное время суток подсветка смотрится действительно великолепно. Деревья окрашиваются то в зелёный, то в синий, то в красный цвета, а плавные переходы не режут глаз и радуют водителей, проезжающих мимо.

Отметим, что любоваться подсветкой могут не только автомобилисты, но жители окрестных домов: из окон некоторых многоэтажек хорошо видны светящиеся деревья.

А читатели сайта «Первый областной» уже видели подарок челябинских дорожников?