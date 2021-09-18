В Челябинске торжественно открыли Арт-сквер на набережной Миасса

Первыми по нему прогулялись Ирина и Алексей Текслер

В субботу, 18 сентября, в центре Челябинска торжественного открыли долгожданный Арт-сквер на набережной Миасса, за филармонией, сообщает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Новый сквер удивительно совмещает в себе самые разноплановые потребности горожан. Здесь можно уединиться на удобных качелях и молча смотреть на воду. Можно долго гулять по дорожкам, а потом перекусить в небольшом заведении общепита. Или пройти с ребенком на просторную детскую площадку, где на мягком покрытии установлены необычные аттракционы. А если повезет, то попасть на концерт, идущий на площадке открытого амфитеатра.





Сегодня сцена полна артистами, в сквере работают аниматоры. На открытии уникальной площадки побывал глава региона с супругой.

«Мне набережная нравится, жители тоже подходят благодарят. Мы с вами помним, что раньше на берегу реки рос кустарник, а сейчас это благоустроенная территория, где с удовольствием гуляют люди», — заметил губернатор Алексей Текслер.

Кроме того губернатор добавил, что власти региона договорились с московским Политехническим музеем открыть на набережной его филиал на базе бывшей электростанции. А в теплое время года на воде будут проводить фестивали на каяках, сапах.





В будущем только что открытый Арт-сквер может стать центром нового культурного квартала: его планируют протянуть до Ленинградского моста, проспекта Ленина и Челябинского городского бора.