Полицейские привлекли к ответственности авторов ролика о больном коронавирусом в Челябинске

Шутникам грозит арест на 15 суток.

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В Челябинске полицейские провели проверку по факту публикации видео, где неизвестные в защитных костюмах, масках и респираторах догоняют беглеца. Сам мужчина сначала хватал прохожих, после чего в него якобы выстрелили и унесли.

Личности авторов ролика установлены. Ими оказались 26-летний и 28-летний мужчины.

«Их доставили в отдел полиции „Центральный“, где в отношении молодых людей были составлены административные протоколы по ст. 20.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство)», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Материалы дела рассмотрит Центральный районный суд. Максимальное наказание, которое им грозит, — 15 суток административного ареста.