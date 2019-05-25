Запрет начнет действовать уже в понедельник.

В центре Челябинска на полтора месяца ограничат движение. Мера связана с прокладкой сетей водоснабжения и водоотведения. Как рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска, ограничение начнет действовать с понедельника, 27 мая.



В связи с работами по строительству сетей водоснабжения и водоотведения будет ограничено движение с 27 мая по 12 июля на пересечении улиц Свободы и Труда, а также по улице Труда на участке от улицы Красноармейской до улицы Пушкина.

— рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

В городской администрации просят заранее планировать маршрут. Отметим, что в это воскресенье, 26 мая также ограничат движение по Свердловскому проспекту. Это связано с движением Крестного хода.