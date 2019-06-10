/ Почти на два месяца закроют проезд в Курчатовском районе Челябинска

Там начинают ремонт теплотрассы.

Почти на два месяца закрыли движение в Челябинске. Автомобилистам нужно быть внимательнее в Курчатовском районе. Там на улице Красного Урала, на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта, ремонтируют теплотрассу. Закрытие движения будет актуально до 25 июля.

Работы ведет ООО СК «Геострой», нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 9 августа. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации.

Водителей просят следовать схемам объезда и заранее планировать маршрут.