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сегодня в 16:33
Женщина сорвалась с подъемника на курорте под Магнитогорском
У пострадавшей сложный перелом позвоночника.
/ Почти на два месяца закроют проезд в Курчатовском районе Челябинска

Почти на два месяца закроют проезд в Курчатовском районе Челябинска

Там начинают ремонт теплотрассы.
сегодня в 14:49
  |  Общество

Почти на два месяца закрыли движение в Челябинске. Автомобилистам нужно быть внимательнее в Курчатовском районе. Там на улице Красного Урала, на участке от проспекта Победы до Комсомольского проспекта, ремонтируют теплотрассу. Закрытие движения будет актуально до 25 июля.

Работы ведет ООО СК «Геострой», нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 9 августа. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации.

Водителей просят следовать схемам объезда и заранее планировать маршрут.

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Комментарии

Руслан Давлетчин
18:16, 10.06.2019
Продам шпалы два сорта очень хорошего качество совсем за копейки можно сказать по челябинской области, цена 350, 250 р 89507256030 или пиши лс

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Большая студия
В гостях у Митрофановны
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Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
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Моя деревня
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Наше утро
Новый год вот-вот
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