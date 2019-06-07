/ Автомобилистам на 4 дня ограничат движение по Свердловскому проспекту Челябинска

Там начинают реконструировать участок теплотрассы.

Ограничение движения снова затронет центр Челябинска. На этот раз транспорт не сможет проехать по участку Свердловского проспекта. Он расположен возле автовокзала «Юность».

Вечером 7 июня в связи с реконструкцией участка теплотрассы будет прекращено движение транспорта по Свердловскому проспекту напротив дома № 40 по направлению в сторону Алого поля. До 6 часов утра 11 июня движение транспорта будет организовано через парковку около здания «Шининвеста». — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинской администрации.

Водителей просят заранее планировать маршрут и не отступать от схем движения.