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/ Автомобилистам на 4 дня ограничат движение по Свердловскому проспекту Челябинска

Автомобилистам на 4 дня ограничат движение по Свердловскому проспекту Челябинска

Там начинают реконструировать участок теплотрассы.
сегодня в 14:57
  |  Общество

Ограничение движения снова затронет центр Челябинска. На этот раз транспорт не сможет проехать по участку Свердловского проспекта. Он расположен возле автовокзала «Юность».

Вечером 7 июня в связи с реконструкцией участка теплотрассы будет прекращено движение транспорта по Свердловскому проспекту напротив дома № 40 по направлению в сторону Алого поля. До 6 часов утра 11 июня движение транспорта будет организовано через парковку около здания «Шининвеста». — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинской администрации.

Водителей просят заранее планировать маршрут и не отступать от схем движения.

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