/ В центре Челябинска на два дня перекроют движение

На улице Энгельса начнется ремонт водопровода.

На улице Энгельса в Челябинске на два дня перекроют движение. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в администрации Челябинска. Перекрытие, как сообщили в ведомстве, связано с ремонтом водопровода на проезжей части.

Для проведения работ по капитальному ремонту водопровода под проезжей частью с 7 по 9 июня будет прекращено движение транспорта напротив дома № 58 по улице Энгельса. Работы будет вести МУП «ПОВВ» с 8:00 часов 7 июня до 24:00 часов 9 июня. Нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 11 июня. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Автомобилистов попросили следовать схеме проезда, а также заранее планировать маршрут.