/ Движение для машин и пешеходов ограничат в Советском районе Челябинска

Неудобства сохранятся неделю.

Проблемы с проездом возникнут и в Советском районе Челябинска. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации. По улице Кузнецова будут строить сети водоотведения, потому что к ним нужно подключить комплекс социально-бытового обслуживания.

С 3 по 7 июня будет ограничено движение транспорта и пешеходов напротив дома № 8А по улице Кузнецова. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Отметим, что в доме №8А по улице Кузнецова располагается магазин популярной продуктовой сети.