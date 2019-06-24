/ В Челябинске ограничат движение транспорта на полтора месяца

Дорогу перекроют из-за ремонта участка теплотрассы.

В Челябинске временно ограничат движение транспорта на участке дороги в Ленинском районе. Запрет вступит в силу с 25 июня на одной полосе дороги напротив дома по улице Гагарина, 28, в сторону улицы Дзержинского, из-за реконструкции участка теплотрассы.





Реконструкцию осуществляет ООО СК «Геострой», планируемое окончание проведения работ — 10 августа. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

В связи с ограничениями в администрации города попросили, автомобилистов просят соблюдать схему объезда и скоростной режим.



Напомним, что в Челябинске начал работу подрядчик из Нижнего Новгорода. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компания «Нижавтодорстрой» отремонтирует 18 улиц. Первым объектом для благоустройства стала улица Худякова.

