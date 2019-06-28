В Ленинском районе Челябинска на две недели перекроют движение

На участке приступили к ремонту теплотрассы.

В Ленинском районе Челябинска на перекресте улиц Колсанова и Профинтерна на две недели перекроют движение. Об этом стало известно сегодня, 28 июня.



В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 1 по 15 июля будет закрыто движение по улице Профинтерна на пересечении с улицей Колсанова. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В связи с перекрытием водителей просят заранее планировать свой маршрут и объезжать данный участок.



Напомним, что в городе также идет масштабный ремонт дорожного покрытия, не связанный с работами на теплотрассе. Меняет асфальт компания из Нижнего Новгорода. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» фирма «Нижавтодорстрой» отремонтирует 18 улиц.

