В центре Челябинска идёт обустройство наземного перехода

Часть «подземки» на площади Революции закрыли на реконструкцию.

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В Челябинске от магазина «Ритм» до площади Революции теперь можно пройти, не спускаясь под землю. Городские власти в пятницу, 16 октября, начали установку пешеходного перехода по улице Цвиллинга, который будет проложен от трамвайной остановки. Об этом сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».



Отметим, что надземку оборудуют, поскольку привычный для челябинцев подземный переход закрывается на ремонт. Под реконструкцию попадает часть со стороны гостиницы «Южный Урал», магазина «Ритм» и площади Революции.

«Со стороны площади переход закрыт наполовину. Чтобы горожане смогли переходить дорогу и был доступ к трамваю, подрядчики оборудуют временный наземный пешеходный переход. Перед ним установили лежачие полицейские», — сообщил корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Отметим, что на данный момент светофоры на участке не работают. Сейчас ведётся их перенастройка. На текущий момент на перекрёстке работают регулировщики.Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров отметил, что новый переход будет действовать до окончания ремонтных работ.

