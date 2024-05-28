В центре Челябинска до конца демонтировали долгострой

На месте ЖК «Княжеский» построят новые дома

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Сегодня, 28 мая, на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской демонтировали старейший недострой ЖК «Княжеский». О работах автомобилистов заранее предупреждали в администрации Челябинска.

«Завал конструкций запланирован со стороны улицы Каслинской в котлован. Мероприятия по перекрытию движения и предотвращению доступа посторонних лиц в зону завала предусмотрены», — прокомментировали в мэрии.

Объект начали возводить в 2008 году, но в 2011‑м стройка полностью прекратилась. Объект был обнесен забором, но туда периодически пробирались любопытные подростки.



Проблемный дом передали Фонду развития территорий, который осенью прошлого года на торгах продал его инвестору для завершения строительства. Сумма сделки составила 272,09 миллиона рублей. Информацию о покупателе при этом не разглашали.

Отметим, в 2018 году провели экспертизу конструкций здания. Она установила, что объект пригоден для достройки.

Строительством нового ЖК займется компания «БМ-групп».