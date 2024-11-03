В центре Челябинска более 60 домов остались без воды из-за аварии на водоводе

Часть водоматов перевели в бесплатный режим

Сегодня, 3 ноября, в Челябинске на улице Тимирязева произошел прорыв на водоводе диаметром 600 миллиметров. В результате без воды остались более 60 жилых домов, детских садов и административных зданий, расположенных в Советском и Центральном районах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, аварию уже устраняют.

На данный момент воды нет в домах, расположенных по следующим адресам:

улица Тимизярева, 5, 12, 17, 19, 21, 21а;

улица Красноармейская, 101а;

улица Свободы, 141, 141а, 145, 145а, 147, 151, 161, 163;

улица Плеханова, 1, 1а, 1в, 4, 16, 19;

проспект Ленина, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 23б, 25, 25а, 41;

улица Могильникова, 212;

улица Борьбы, 5;

улица Евтеева, 1, 3, 3а, 4;

улица Российская, 204, 206, 208, 218, 218а, 218б, 220, 220а, 222, 222а, 224, 258, 260, 262, 266, 268, 269, 271, 275, 277, 279, 281, 281а, 281б, 293, 295, 297, 297а, 299.

Аварию устраняют. Воду местные жители могут бесплатно набрать в водоматах, расположенных по адресам: проспект Ленина, 33; Российская, 204; Свободы, 90А.