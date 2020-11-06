В Челябинской области продолжает действовать благотворительная акция #МыВместе. В рамках проекта активисты регионального отделения Общественного народного фонда привезли в Центр содействия семейному воспитанию в Челябинске средства индивидуальной защиты.
«Мы говорим об особенных детях, с которыми сотрудники находятся в постоянном тесном контакте, помогая с бытовыми задачами. В этом случае крайне важно усилить меры безопасности и обеспечить центр необходимым количеством масок и средств гигиены», — прокомментировала ситуацию участница акции #МыВместе, эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Ольга Полянская.
На данный момент в Центре проживает 299 детей, которым необходим постоянный уход и помощь.
Активисты ОНФ не заканчивают свою деятельность. Следующим местом, куда будут доставлены маски, станет их подшефный детский дом из поселка Травники. Ранее в рамках #МыВместе подопечным уже подарили бытовую технику для уроков технологии.