В Центр для особенных детей в Челябинске передали СИЗы в рамках акции #МыВместе

Проект поддержали активисты регионального отделения ОНФ.

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В Челябинской области продолжает действовать благотворительная акция #МыВместе. В рамках проекта активисты регионального отделения Общественного народного фонда привезли в Центр содействия семейному воспитанию в Челябинске средства индивидуальной защиты.

«Мы говорим об особенных детях, с которыми сотрудники находятся в постоянном тесном контакте, помогая с бытовыми задачами. В этом случае крайне важно усилить меры безопасности и обеспечить центр необходимым количеством масок и средств гигиены», — прокомментировала ситуацию участница акции #МыВместе, эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Ольга Полянская.

На данный момент в Центре проживает 299 детей, которым необходим постоянный уход и помощь.

Активисты ОНФ не заканчивают свою деятельность. Следующим местом, куда будут доставлены маски, станет их подшефный детский дом из поселка Травники. Ранее в рамках #МыВместе подопечным уже подарили бытовую технику для уроков технологии.