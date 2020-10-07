Болельщиков «Трактора» приглашают принять участие в благотворительном аукционе

По этому случаю нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прибыл в Челябинск и приготовил особенный лот.

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Сегодняшний матч челябинского хоккейного клуба «Трактор» против «Куньлуня» будет благотворительным. После него состоится аукцион, и средства от проданных лотов будут направлены для поддержки людей с церебральным параличом. Среди всех лотов будет один особенный — свитер с автографом Артемия Панарина, нападающим клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», который накануне прибыл в Челябинск по личному приглашению вице-президента «Трактора» по хоккейным операциям Олега Усачёва.

«Уже сегодня гости матча смогут принять участие в благотворительном аукционе и приобрести игровую майку. Среди лотов: игровые свитера „черно-белых“; джерси с автографом Артемия Панарина; майка с автографами всей команды „Трактор“. Все вырученные средства пойдут в помощь фонду „Подарок Ангелу“»,— рассказали в пресс-службе «Трактора».

Артемий Панарин вместе с другими хоккеистами челябинского клуба поддержал совместную акцию «Трактора» и «Доброшрифта» и призвал всех болельщиков посетить сегодняшний матч и принять участие в аукционе.

Матчевая встреча «Трактора» и китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» пройдёт сегодня, 7 октября, на Ледовой арене «Трактор». Начало в 19:00. Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.