В Троицком монастыре поселился кот

Домашнее животное по кличке Баюн живёт в келье уже 5 лет.

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Необычный послушник появился в Свято-Казанском монастыре Троицка. Им стал кот. Домашнее животное по кличке Баюн не только встречает прихожан у входа в церковь, но и слушает литургии, при этом не мешая службе.



Баю живёт в келье уже на протяжении 5 лет. Каждый день кот встаёт в 6 утра и обходит территорию храма. В коробке для церковных свечей у него есть собственное место. Хранитель монастыря отличается своенравным характером.

«Эта порода достаточно молодая, хорошие охотники. Хорошие защитники своей территории. И несмотря на нежность и мягкость характера, свою привязанность. свою территорию здесь он держит под контролем»,— отметила казначея Свято-Казанского женского монастыря Варсонофия Кастальская-Бороздина.

К церковным правилам, Баюн привык, поскольку до переезда в Троицк он жил в Пюхтицком монастыре Санкт-Петербурга. Отметим, согласно христианским правилам, посещать храм можно только домашним животным. При этом — исключительно мужского пола.